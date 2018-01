Anhembi terá folia acessível

__________________________________________

Pela primeira vez, os desfiles das escolas de samba de São Paulo no Sambódromo do Anhembi serão interpretados em Libras, a Língua Brasileira de Sinais. O projeto-piloto vai reunir no sambódromo um grupo de 30 pessoas, entre deficientes auditivos, intérpretes e equipe de apoio.

Os 14 sambas enredo das agremiações que pertencem ao Grupo Especial vão ser traduzidos para a língua de sinais. Os vídeos devem ser divulgados nas redes sociais e TVs dos camarotes durante as apresentações de cada escola.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja outras curiosidades do carnaval paulistano.