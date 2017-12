Anchieta viu tudo (e deixou escrito)

Em suas andanças pela região, o padre jesuíta José de Anchieta (1534-1597), considerado um dos fundadores da cidade, encantou-se com a natureza que existia onde hoje é São Paulo. “Há diversas árvores de frutos excelentes para comer-se, muitos de suavíssimo cheiro, e de mui deleitável sabor”, escreveu em carta de 1560. Ele relatou também que, durante tempestades, as habitações da então vila de Piratininga já conviviam com quedas de árvores: “Vacilam as habitações abaladas pelos trovões, caem as árvores e todos se aterram.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.