Amores por SP

Uma praça predileta, uma rua agradável, uma árvore plantada por você mesmo ou até mesmo um bairro inteiro… ‘VC por SP’ é um projeto que pretende mostrar, em vídeo, as relações afetivas do paulistano com seu cantinho favorito da cidade. Para tanto, a Academia de Flmes, o Arq.Futuro e a Hey Sampa estarão coletando depoimentos em dois lugares bastante simbólicos: na Avenida Paulista – no dia 6/12, das 14h às 17h – e em frente ao Teatro Municipal – dia 13/12, também entre 14h e 17h.

A ideia é transformar esses vídeos em minidocumentários, que serão divulgados nas redes sociais em janeiro, como homenagem ao aniversário de 462 anos de São Paulo.

De quebra, quem quiser deixar seu depoimento será convidado a doar 1 kg de alimento não perecível. O total arrecadado deve ser revertido para o Abrigo Guaranis, de Cidade Tiradentes, e para a Associação Santa Terezinha, de Carapicuíba.

Mais detalhes sobre o projeto podem ser encontrados na página criada pelos organizadores da ação no Facebook.