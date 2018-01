Amor pela arte

Vinte artistas espalharam intervenções em vários pontos conhecidos da cidade, em ação patrocinada por uma fa- bricante de energéticos.

A Praça do Pôr do Sol, no Alto de Pinheiros, e o Largo da Batata ganharam paraciclos em formato de coração – obras feitas por Guima. De acordo com o artista, a ideia é mostrar que o chavão “a cidade é

muito perigosa para pedalar” tem de ser vencido em nome de uma melhor mobilidade urbana.

O grupo de artistas 6emeia também participou, redesenhando os bancos da Praça Ulisses Guimarães, no Brás. Já a grafiteira Magrela fez uma obra exaltando a força feminina em um ponto da Rua Fidalga, na Vila Madalena.