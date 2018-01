Amizade com os libaneses

O monumento acima – uma escultura em bronze de 3 metros de altura – foi doado à cidade há 16 anos pela comunidade libanesa do Brasil. Elaborado pela artista plástica Odette Eid, também libanesa, representa o mapa do País com o cedro do Líbano no centro. Há exatos dez anos, foi fundada a Associação Cultural Brasil-Líbano, entidade que acabou estreitando mais os laços culturais entre os dois países – cujos membros, em geral, são libaneses radicados aqui e descendentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.