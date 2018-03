Amanhã: Museu da Casa Brasileira fica aberto até mais tarde – e de graça!

Este foi o tema de minha coluna veiculada na quarta passada pela rádio Estadão ESPN. A cada 15 dias, o Museu da Casa Brasileira (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano) permanece aberto até as 22h – com entrada grátis a partir das 18h. A próxima data do evento é amanhã, quando está prevista uma apresentação musical – do grupo Black Voices (foto) –, além da possibilidade de visitar o acervo permanente do museu. Quem for também irá conferir a mostra Todd Bracher – A Essência das Coisas, em cartaz até o dia 21 de outubro. Mais informações pelo telefone (11) 3032-3727.

