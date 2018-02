Amanhã é dia de serenata no metrô

AMOR NOS TRILHOS

O tradicional grupo de seresteiros Trovadores Urbanos será atração no Metrô de São Paulo amanhã, Dia dos Namorados. Entre 7h e 8h, músicos caracterizados com trajes dos anos 1920 vão se apresentar em cinco estações: Ana Rosa, Sé, República, Brás e Tamanduateí. Às 12h30, o show será na Praça da Liberdade.

As cinco estações escolhidas para a ação possuem conexão com outras linhas de metrô ou trem. A ideia é atingir o maior número possível de pessoas no caminho do trabalho.

A data é especial para os Trovadores porque coincide com o aniversário de fundação do grupo, há 22 anos.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de junho de 2012

