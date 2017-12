Amanhã é dia de entrada grátis em 17 museus paulistas

Já escolheu um museu para visitar neste fim de semana? Amanhã (e em todos os sábados do mês), a entrada é grátis em 17 instituições do tipo no Estado de São Paulo.

Na capital paulista, participam Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Museu Afro Brasil, Museu de Arte Sacra, Memorial da Resistência, Museu da Casa Brasileira, Museu da Imagem e do Som, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Paço das Artes, Pinacoteca e Estação Pinacoteca. Integram a programação outras quatro instituições: o Museu Felícia Leirner (de Campos do Jordão), Museu do Café (Santos), Museu Índia Vanuíre (Tupã) e Museu Casa de Portinari (Brodowski). Este último, mesmo fechado para restauro, fará programação na esplanada em frente ao museu.

Mais informações aqui.

