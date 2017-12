FOTO: ERNESTO RODRIGUES/ ESTADÃO

Na edição de 27 de dezembro, conversamos na rádio Estadão sobre algumas datas comemorativas curiosas de São Paulo. Abaixo, uma lista delas, todas previstas em lei:

Dia dos Vampiros (foto acima), em 13 de agosto

Dia da Família Mineira, em 21 de abril

Dia do Controle do Stress, em 23 de setembro

Dia do Pico do Jaraguá, em 20 de março