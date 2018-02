Álbum de Retratos, o livro

Logo mais, a partir das 19h, será lançado o livro Álbum de Retratos – Photographias Brazileiras. O convite, com as informações completas, está aqui.

São 1.098 retratos de anônimos, que posaram para lambe-lambes ou em estúdios entre as três últimas décadas do século 19 e as cinco primeiras do século 20. É uma verdadeira viagem no tempo. A obra é assinada por João Emilio Gerodetti, coautor de outros sete livros de iconografia antiga, e Luciana Garbin, editora do Metrópole, do Estado. Este foi o tema de minha coluna veiculada ontem pela rádio Estadão ESPN.