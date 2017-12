Agora SP também tem ônibus de city tour

__________________________________________

A exemplo de outras grandes cidades do mundo, São Paulo acaba de ganhar uma linha de ônibus circular que percorre seus pontos históricos e turísticos mais relevantes. Pelo preço fixo de R$ 40, o turista pode embarcar e desembarcar quantas vezes quiser em um período de 24h. Ainda experimental, o itinerário sai da Estação da Luz e para em locais como Mercado Municipal, Praça da República, Estádio do Pacaembu, Museu de Arte de São Paulo (Masp), Parque Ibirapuera, Pátio do Colégio, Teatro Municipal, Centro Cultural São Paulo e Casa das Rosas. Nos dias úteis e nos sábados, as saídas ocorrem às 9h, às 12h40 e às 16h. Aos domingos e feriados, as partidas começam sempre 1h mais tarde – 10h, 13h40 e 17h.