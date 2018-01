Adoniran no camarote

Conhecido como o pai do samba paulista, Adoniran Barbosa (1910-1982) volta a ser lembrado pela festa carnavalesca de São Paulo quase duas décadas depois de ter sido homenageado pela escola Rosas de Ouro – no carnaval de 1998. Neste ano, o Camarote Bar Brahma recorda a importância do sambista, com muita nostalgia.

O tema do camarote será “A Balada do Barbosinha”. Todo o percurso e pontos do espaço vão destacar os caminhos de Adoniran em São Paulo – Brás, Mooca e Bixiga em destaque.