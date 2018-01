Achou? Perdeu?

Um balanço da Central de Achados e Perdidos da CPTM traz uma curiosidade: lidera o ranking dos ‘esquecidinhos’, com 20% do total dos 72 mil itens extraviados em 2016, a Linha 12-Safira, a menos movimentada do sistema. No total, foram 15.559 objetos perdidos nessa rota, que transporta 250 mil passageiros por dia. A Linha 11-Coral, a mais movimentada, registrou 13.112 extravios – por ali, passam 700 mil usuários por dia. O contato da seção de Achados e Perdidos é 0800-055-0121.

