Acervo transferido

OLHA SÓ…

Os 36 equipamentos do Museu de Tecnologia foram transferidos do Jaguaré para o Palácio das Indústrias. A partir de agora, o acervo fica sob os cuidados do Catavento Cultural e Educacional, museu que funciona no local.

Encalhado. Uma das atrações é o bimotor DC-3 que pertenceu à Vasp. O avião foi doado ao museu em 1980. O transporte é que foi um problema. Mesmo sem as asas, a aeronave não passava sob a Ponte da Freguesia do Ó, na Marginal do Tietê (foto abaixo). Ficou por um dia todo ali, atraindo a atenção de curiosos. Até que alguém teve a ideia de murchar seus pneus para rebocá-la.

