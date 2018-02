Acampar para protestar

DO FUNDO DO BAÚ



Era uma manifestação contra o desemprego. Entre 5 de setembro e 15 de novembro de 1983, militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) e representantes de movimentos operários ficaram acampados no Parque Ibirapuera. “Pegamos uma lona de circo que estava na sede do Sindicato dos Bancários e montamos ali. Foi a maneira que encontramos de forçar, de modo pacifista, o diálogo com os governos municipal e estadual”, recorda-se o médico Eduardo Jorge, um dos participantes do acampamento. Na época, ele era deputado estadual pelo PT – nas últimas eleições, foi candidato à Presidência da República pelo Partido Verde (PV).