Acampamento de guerra

DO FUNDO DO BAÚ



FOTO: DIVULGAÇÃO

Em 1928, o Instituto Biológico funcionava em seis prédios adaptados e distantes uns dos outros – o órgão havia sido criado quatro anos antes. Foi quando uma área de 239 mil metros quadrados na Vila Mariana foi destinada à construção de sua sede, que só seria inaugurada 17 anos mais tarde. Com o prédio em construção, soldados gaúchos utilizaram parte do terreno para acampar durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Esta é uma das fotos que integram o ‘Álbum Histórico do Instituto Biológico’, livro recém-lançado e com distribuição grátis – pedidos devem ser feitos pelo e-mail reboucas @ biologico. sp. gov. br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de maio de 2014

