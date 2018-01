Em 1973, aos 24 anos, Itamar Assumpção (1949-2003) chegou a São Paulo, fixando-se no bairro de Santa Cecília. Na metrópole, seria um dos grandes nomes da cena alternativa dos anos 1970 e 1980, movimento que ficou conhecido como Vanguarda Paulista – era figura constante na programação do teatro Lira Paulistana, que marcou época em Pinheiros. Sua história é uma das relatadas por Ismael Caneppele no recém-lançado livro ‘A Vida Louca da MPB’ (Editora LeYa).

