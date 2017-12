A volta dos rios

“Cerca de 3 mil quilômetros de rios e riachos correm sob São Paulo, ao mesmo tempo em que os dois principais rios da cidade, o Pinheiros e o Tietê, se relacionam mais com as infraestruturas viárias que os rodeiam do que com os habitantes. No centro da cidade, o Vale do Anhangabaú esconde nas suas entranhas o rio homônimo formado pela confluência dos córregos do Saracura, do Bexiga e do Itororó”, dizem os arquitetos do escritório Königsberger Vannucchi, que propõem a recuperação dos rios paulistanos.

