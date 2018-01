A volta do Pavilhão

__________________________________________

Depois de um mês fechado ao público, foi reaberto o Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera. Presente da colônia nipônica a São Paulo pelo 4º Centenário, comemorado em 1954, o espaço acaba de passar por uma reforma.

Seis especialistas vieram da província de Gifu, no Japão, para coordenar os trabalhos, realizados com cinco toneladas de madeira de ciprestes japoneses – que chegaram ao Brasil em julho. A empresa japonesa Nakashima Komuten, especializada em construção de casas tradicionais, doou o material e arcou com parte dos custos de mão de obra. O restauro também teve um aporte de R$ 200 mil, por ser um dos três projetos oficiais da Comissão de Comemoração dos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, efeméride celebrada em 2015.