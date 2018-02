A vida pulsa no “Triângulo”

“No começo do século 20, o centro da cidade de São Paulo se transformava rapidamente com a inauguração do Viaduto do Chá, o primeiro a ser construído na cidade, ligando as duas margens do rio Anhangabaú. A região permaneceu, ainda por alguns anos, como um ambiente repleto de pomares embaixo da construção que assinalava os novos tempos da futura metrópole.

Quem cruzasse o viaduto naquelas primeiras décadas do século 20, vindo dos lados do recém-inaugurado Teatro Municipal, pagava um pedágio de três vinténs pela travessia até a região mais fervilhante da cidade, o chamado ‘Triângulo’. Os elegantes frequentavam cafés e restaurantes daquela área, onde também se localizavam os prédios dos bancos e as lojas de importados mais luxuosas. Nelas, era possível encontrar quase tudo que se produzia na Europa.”

Excerto do livro Lacta, 100 Anos, Muito Prazer, de Ricardo Prado (Grifo, 2012)