A vida obscena da São Paulo antiga

Em 1549, cinco anos antes de São Paulo ser fundada, o padre jesuíta Manoel da Nóbrega (1517-1570) escreveu ao provincial da Companhia de Jesus em Portugal. Entre outras coisas, pedia que fossem enviadas mulheres para as terras brasileiras. “Parece-me coisa muito conveniente mandar sua alteza algumas mulheres que lá têm pouco remédio de casamento a estas partes, ainda que fossem erradas”, comentava o sacerdote. “E vieram as erradas e as erradíssimas”, afirma o historiador Paulo Rezzutti, estudioso do período. Estava plantada a semente da prostituição na cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Os primeiros relatos de prostitutas na vila de São Paulo surgem em discussões na Câmara na década de 1570”, conta Rezzutti, autor de livros como Titília e o Demonão (com as cartas eróticas de d. Pedro à Marquesa de Santos, sua mais famosa amante) e sócio do Turismo na História (www.turismonahistoria.com.br), que organiza tours temáticos – e, no próximo sábado, vai mostrar a história da prostituição em São Paulo. “Essas mulheres costumavam esperar por clientes nas proximidades dos chafarizes que existiam na então periferia da vila, hoje região central da cidade”, completa o historiador.

Pátio do Colégio: À esquerda da igreja, onde hoje está o prédio da Secretaria da Justiça, funcionou no século 19 o Teatro de Ópera, principal ponto de encontro cultural da cidade naquele tempo; muitas das atrizes também eram prostitutas, o que fazia do local um ambiente frequentado por potenciais clientes, ávidos pelo fechamento das cortinas

Ao mergulhar em documentos, cartas e livros antigos, Rezzutti encontrou saborosas histórias de uma prostituição quase romântica. “Os europeus que vinham para São Paulo, caso de (Augustin de) Saint-Hilaire (1779-1853; botânico e viajante francês), se impressionavam com a ‘timidez’ dessas mulheres”, afirma. “Ao contrário das europeias, elas hesitavam em abordar seus clientes, aguardando ser cortejadas.” Mas se o francês as achou recatadas, por outro lado chamou-lhe a atenção a quantidade. De acordo com seus relatos, eram “de todas as cores” e as calçadas “ficavam cobertas” por elas. Saint-Hilaire também afirmou que, em razão das meretrizes, havia mais movimento em São Paulo durante a noite do que à luz do dia.

No século 19, o principal ponto de prostituição da cidade era a Rua das Casinhas, trecho hoje chamado de Praça Manoel da Nóbrega (coincidentemente, em homenagem ao jesuíta que solicitava mulheres ao Reino de Portugal), entre a Rua 15 de Novembro e o Pátio do Colégio. As “casinhas” eram, na verdade, seis cômodos enfileirados que funcionavam como mercado de secos e molhados. À noite, o comércio se fechava e as mulheres “avulsas” dominavam a rua. “Os animais de carga e os compradores cedem lugar a verdadeiras nuvens de prostitutas de baixa classe, atraídas pelos camaradas e pelos roceiros, que elas tentam pescar em suas redes”, escreveu Saint-Hilaire.

Rua das Casinhas: Entre a Rua 15 de Novembro e o Pátio do Colégio ficavam as ‘casinhas’ que, à noite, eram ponto de meretrício



Mas a prostituição não se resumia ao centro da cidade. De acordo com o livro Quadro Histórico da Província de São Paulo, publicado por J. J. Machado d’Oliveira em 1864, o capitão-general de São Paulo Martin Lopes Lobo de Saldanha (governador da capitania de São Paulo entre 1775-1782) se enfurnava em uma fazenda mantida por monges beneditinos em São Bernardo do Campo não com o objetivo, alegado por ele, de supervisionar obras na estrada velha de Santos. “O que realmente levava o governador até o local era a liberdade a que podia se entregar aos bacanais organizados pelos monges, repletos de meretrizes”, diz Rezzutti.

Pontos. O Teatro de Ópera, também conhecido como Teatrinho do Palácio do Governo – ficava exatamente onde hoje é o prédio da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, no Pátio do Colégio – era, no século 19, procurado por quem queria contratar uma prostituta. Muitas atrizes tinham o meretrício como segunda profissão.

Recolhimento de Santa Teresa: De 1685 até o início do século 20, abrigava na hoje Rua Roberto Simonsen ‘mulheres avulsas’ e prostitutas aposentadas

Com a inauguração da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em 1827, o mercado da prostituição ganhou uma profusão de novos clientes. Jovens com hormônios à flor da pele, filhos de endinheirados e morando sem os pais passaram a recorrer frequentemente aos préstimos de meretrizes do centro. A mais famosa delas, Rita Maria Clementina de Oliveira, conhecida como Ritinha Sorocabana, seduziu muitos deles. Acabou amancebando-se do estudante Luiz Barbosa da Silva, mais tarde presidente da Província do Rio Grande do Norte. Quando este a abandonou, envolveu-se com o poeta Fagundes Varela (1841-1875). “Depois de três meses de um tórrido caso de amor, Ritinha o dispensou”, diz Rezzutti. “Ela já havia se profissionalizado e não precisava de apaixonados bêbados causando escândalos na porta de sua casa.” Ritinha encerraria sua vida como dona de um bordel de luxo na Rua Boa Vista.

Largo São Francisco: Com a inauguração da Faculdade de Direito, em 1827, o mercado da prostituição em São Paulo esquentou: estudantes se tornaram fregueses das mulheres

Hotel dos Estrangeiros: No endereço onde hoje há um edifício comercial na Rua Líbero Badaró funcionou, no início do século 20, um movimentado bordel de luxo

Serviço:

Tour A História da Prostituição em São Paulo.

Turismo na História.

Mais informações e inscrições neste link.