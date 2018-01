A vez dos trabalhadores

__________________________________________

O fotógrafo paulistano Paulo Fridman percorreu o País clicando trabalhadores de todos os tipos. Um dos retratos feitos na capital paulista é o do imigrante japonês Yoshio Mizumoto, chef de cozinha e proprietário de restaurante no bairro da Liberdade (Meu Udon. R. Thomaz Gonzaga, 84). O retrato integra o livro ‘O Segredo do Meu Sucesso’, que Fridman lança pela Abook Editora na quinta (17), a partir das 18h30, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi (Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano).