A vez dos possantes

Toda ambientada em homenagem a carros antigos, a lanchonete Cia 66 (R. Canário, 1.346, Moema) também faz alusão aos possantes em seu cardápio: os lanches são batizados com nomes de veículos clássicos (como o Maverick, da foto acima). Para prestigiar aqueles que ostentam tais automóveis na garagem, a hamburgueria está com uma inusitada promoção: de 4 a 26 de fevereiro, quem for até lá com um dos carros citados no menu ganha o sanduba correspondente.

Veja a lista dos modelos:

Romi Isetta, Cinquecento, Lincoln, Studebaker, Impala, Cadillac, Buick, Plymouth, Bigfoot, Peterbilt, Maverick, Corvette, Challenger, Camaro, Mustang, Pontiac, Charger, Bel Air, Thunderbird, Mercury, Tucker, Barracuda, Nomad e Dart.