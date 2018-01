A vez dos carroceiros

__________________________________________

Fotos de catadores de lixo, os carroceiros, de diversas partes do mundo são o tema da nova exposição da Red Bull Station (Praça da Bandeira, 137, centro). As imagens são de autoria da renomada fotojornalista americana Martha Cooper – o registro acima, por exemplo, foi feito em São Paulo. É a primeira vez que a fotógrafa, conhecida por documentar a street art de Nova York, tem uma exposição no Brasil.

Um painel interativo instalado na exposição irá reproduzir imagens de catadores de lixo feitas por qualquer um que postar no Instagram com a hashtag #vivaoscatadores.

A mostra fica em cartaz até 30 de janeiro, de terça a sexta, das 11h às 20h, e aos sábados, das 11h às 19h. Entrada grátis. Mais informações (11) 3107-5065.