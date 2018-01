A um mês do aniversário de 80 anos, Mauricio de Sousa é homenageado por funcionários

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A um mês do seu aniversário de 80 anos, o quadrinista e empresário Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, foi surpreendido pelos seus funcionários com uma homenagem surpresa. Por volta das 14h30 desta sexta, quando ele chegava aos estúdios da Mauricio de Sousa Produções, na Lapa, cerca de 200 integrantes da equipe o esperavam na porta – vestindo camisetas amarelas estampadas com um desenho do próprio Mauricio.

A homenagem foi organizada Departamento de Comunicação Interna da empresa, que tradicionalmente cuida dos presentes para cada aniversariante do mês. Mauricio de Sousa completa 80 anos em 27 de outubro.