A um clique, a história do cinema

TELONAS DO PASSADO



Prato cheio para fãs de história e de cinema. No site www.arquiamigos.org.br/bases/cine.htm, é possível consultar fichas técnicas, fotos e detalhes de todas as salas que exibiram filmes em São Paulo de 1895 – quando a novidade chegou por aqui – a 1929, quando a sétima arte deixou de ser muda.

No total, são mais de 400 verbetes, entre biografias de empresários do ramo, exibidores, equipamentos e 150 salas que funcionaram no período na capital paulista. Viabilizada por uma parceria entre o Arquivo Histórico Municipal e a Cinemateca Brasileira, a pesquisa foi coordenada pelo historiador José Inacio de Melo Souza e ficou pronta em 2010.

A foto acima, retirada dessa base de dados, mostra a fachada do Bijou Theatre, inaugurado há 105 anos como o primeiro espaço dedicado especialmente a exibir filmes em São Paulo.

Com capacidade para 400 espectadores, a casa ficava na então Rua São João – que na década seguinte acabaria sendo transformada em avenida -, na altura de onde hoje se encontra o Edifício Martinelli.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de dezembro de 2012

