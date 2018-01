A solidão do poeta, em fotos

__________________________________________

Até o dia 30/4, fica em cartaz no terraço da Biblioteca Mário de Andrade (R. da Consolação, 94), a exposição ‘Lapidar’, da pesquisadora e fotógrafa Luciana Fátima. Trata-se de um diálogo fotográfico entre a arte tumular do Cemitério da Consolação e o mausoléu da família do poeta paulistano Álvares de Azevedo (1831-1852), no Cemitério São João Batista, no Rio. A mostra é inspirada na biografia ‘Delírio, Poesia e Morte: a Solidão de Álvares de Azevedo’, da própria Luciana.