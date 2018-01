__________________________________________

Será nesta quinta (17), a partir das 21h, a serenata de Natal do Mosteiro de São Bento. Os músicos saem do Largo de Santa Ifigênia, ali pertinho da abadia, e devem caminhar pelas ruas do centro de São Paulo.

Estão previstas apresentações do Madrigal Canto D’Arte e dos corais Cristo Ressuscitado e Irmãos USP.