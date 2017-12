A realista escultura da santa

Santa Paulina ganhou uma escultura realista. O busto, extremamente fiel às feições que a religiosa tinha em vida, será apresentado aos fiéis às 9h desta terça (7), no Memorial Santa Paulina (Av. Nazaré, 470, Ipiranga).

A montagem e apresentação da escultura são resultado do trabalho da artista Mari Bueno, especialista em arte sacra. Ela realizou a pintura sobre a impressão 3D do rosto da santa, a convite dos coordenadores do projeto que reconstituiu o rosto da santa – o hagiólogo José Luís Lira e o designer Cícero Moraes. Moraes reconstruiu digitalmente a face de Paulina no ano passado – o processo foi noticiado com exclusividade pelo Estado (leia neste link).

Nascida Amabile Lucia Visintainer (1865-1942), a religiosa foi uma tirolesa que emigrou ao Brasil aos 10 anos. Fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, em 2002 acabou reconhecida pelo Vaticano como a primeira santa brasileira.