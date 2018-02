À procura de poetas

OLHA SÓ…



Realizado desde 2008 – atualmente, toda primeira sexta do mês no espaço de arte A7MA (R. Harmonia, 95 B, V. Madalena, 2361-7876) –, o Sarau DoBurro está promovendo um concurso de poesia. E o vencedor terá sua obra publicada em livro, com tiragem de 400 exemplares. As inscrições – grátis e pela internet – vão até dia 6. O regulamento completo pode ser conferido em www.facebook.com/doburro. De 2011 para cá, o Sarau DoBurro já lançou 16 títulos, mas esta é a primeira vez que o autor será escolhido por meio de concurso.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de abril de 2014

