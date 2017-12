FOTO: REPRODUÇÃO

Dezesseis automóveis e três motocicletas participaram, em julho de 1908, da primeira corrida do País. A prova ocorreu em um circuito de rua, em São Paulo, com percurso total de 75 km. O grande vencedor foi o aristocrata rural Sylvio Penteado, com seu Fiat que atingia incríveis 50 km/h – este da foto acima.

