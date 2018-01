A primeira corrida de carros de SP

_____________________

Foi no Hipódromo da Mooca que ocorreu a primeira corrida de carros de São Paulo, entre um páreo e

outro de cavalos. Conforme registrou o Estado naquele 14 de dezembro de 1902, a corrida foi “inquestionavelmente a mais bella e importante do anno”. De acordo com o memorialista Edison Loureiro, os quatro competidores eram ilustres paulistanos, mas nenhum deles da família Santos Dumont, proprietária do primeiro automóvel a circular na cidade. Saiba mais sobre a corrida neste link.