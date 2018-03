“Era na Avenida São João e no Vale do Anhangabaú que aconteciam os desfiles das escolas de samba e blocos carnavalescos da cidade de São Paulo. Eles eram patrocinados, dependendo das condições econômicas do momento, por jornais, emissoras de rádio e TV, clubes de lojistas de bairros e outras entidades. No entanto, a partir de 1968, eles passaram a contar com a promoção da Secretaria de Turismo e Fomento da Prefeitura de São Paulo.

Esse incentivo dos poderes públicos permitiu que as escolas de samba crescessem a cada ano. Assim, em 1977, os desfiles passaram a ser realizados na Avenida Tiradentes com a coordenação da Paulistur – Empresa Paulista de Turismo.

(…)

Em 1990, durante a administração da prefeitura Luiza Erundina, os sambistas conseguiram a oficialização dos desfiles e dos eventos carnavalescos, graças à promulgação da Lei nº 10.831.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nessa época estava sendo planejada a construção do Polo de Arte e Cultura da Cidade de São Paulo, ou a “Passarela do Samba”. Tratava-se de um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer, concebido para abrigar com maior comodidade e infraestrutura os desfiles carnavalescos da cidade. (…)

No dia 1º de fevereiro de 1991, a prefeitura Luiza Erundina inaugurou o sambódromo. Existia apenas a pista, mas os sambistas, envaidecidos por ganharem o seu sonhado espaço, desfilaram por ela pela primeira vez.”

Excerto do livro Samba em Evolução na Cidade de São Paulo, de Maria Apparecida Urbano (Plêiade, 2005)