FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO

Falta pouco para essa bola aí da foto começar a rolar nos campos da Copa do Mundo de 2014. Mas, em 1950, quando o Brasil foi sede pela primeira vez de um mundial, as exigências da Fifa eram bem mais simples. O estádio paulistano foi o Pacaembu, então considerado o mais moderno da América Latina. Saiba mais na coluna veiculada recentemente pela rádio Estadão. Clique no player para ouvir:

Paulistices na Rádio Estadão