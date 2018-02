A nova cara do Espaço Unibanco de Cinema – agora Espaço Itaú

A partir da noite de hoje, o Espaço Unibanco de Cinema do Shopping Frei Caneca estará de cara nova – já rebatizado de Espaço Itaú. É a primeira unidade paulistana da rede a ser reaberta sob a atual marca.

Em breve, o tradicional Espaço Unibanco da Rua Augusta seguirá o mesmo caminho (ficará como na imagem acima).

O novo visual das unidades são de responsabilidade do escritório de arquitetura Metro. Ao todo, serão reformados nove cinemas espalhados pelo Brasil – um total de 55 salas. O primeiro deles foi o de Brasília, no dia 29 de novembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em comum, todas as unidades terão um espaço de convivência nos foyers, uma grande mesa comunitária para que as pessoas leiam, acessem a internet e tomem café. E uma melhor organização dos cartazes publicitários, para reduzir a poluição visual.

A mudança do nome e do visual dos cinemas do Espaço Unibanco foi uma consequência natural do desaparecimento da marca, em 2008, quando o banco se fundiu ao Itaú.