A mulher que conquistou o Espaço

OLHA SÓ…



FOTO: ANDRÉ LESSA/ ESTADÃO

Em 1963, a cosmonauta russa Valentina Tereshkova garantiu seu lugar na História como primeira mulher a viajar ao espaço. Para comemorar os 50 anos do fato, a Escola de Astrofísica Aristóteles Orsini (anexa ao Planetário do Ibirapuera) expõe, até 6 de setembro, painéis com imagens dessa aventura espacial e 12 pinturas alusivas ao tema do artista plástico Edison Braga. A Associação Cultural Grupo Volga de Folclore Russo, que organiza a mostra, promete incluir no programa oficinas culturais – a serem divulgadas no site www.grupovolga.com.br.

Parque do Ibirapuera. Planetário. Escola de Astrofísica.

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10 (pedestres). 9h/19h. Grátis.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 5 de julho de 2013

