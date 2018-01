A mulher ‘invisível’ da SP do século 19

A ‘invisibilidade social’ da mulher no século 19 é contada por meio da exposição ‘Cândida e suas Três

Marias’. A mostra recria o interior do casarão onde viveu Cândida Bueno Lopes de Oliveira (1867-1951),

na Rua Barão de Limeira, no Centro. Ela foi casada com o advogado José Vicente de Azevedo, com quem

teve três filhas mulheres.

A exposição fica em cartaz até 23 de dezembro no Museu Vicente de Azevedo (R. Dom Luiz Lasanha, 300, Ipiranga, 2215-6900), de 2ª a 6ª, das 9h às 17h. Aos sábados e domingos, é preciso fazer agendamento.