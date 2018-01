‘Do Cinza à Cor’, com fotos do jornalista Fábio Brito, do Estado, e desenhos do artista Marcos Farrel, levaram o amor entre cães e moradores de rua à exposição no Conjunto Nacional, em 2015. Agora, o trabalho pode ser conferido em livro homônimo. São 30 fotos e 30 ilustrações. Custa R$ 33,90 (140 págs.) e está disponível neste link. Do arrecadado, 30% serão destinados a ONG que cuida de animais.

