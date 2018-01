Em conversa com a Rádio Estadão, o tabelião Rodrigo Dantas, um dos diretores da seção paulista do Colégio Notarial do Brasil (CNB), conta sobre o papel da instituição na preservação da história documental da cidade:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.