À memória de Itaquera

No mês em que o bairro está na boca do povo – por conta dos jogos da Copa no Itaquerão –, acaba de ser aberta a Casa da Memória de Itaquera. Trata-se de um centro cultural com exposições de fotos e oficinas, com foco nas lembranças dos moradores da região. Também estão programadas aulas de dança, inglês, capoeira e atividades para idosos. A instituição ocupa uma construção da década de 1930, originalmente erguida para abrigar um escritório da estação de trem.

Centro Cultural Casa da Memória. R. Antônio Carlos de Oliveira Cesar, 97. 2051-8062. 2ª a sáb., 10h/18h. Grátis.



Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 20 de junho de 2014

