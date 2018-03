Com fotos como a acima e diversos relatos, desde março alunos da Universidade de São Paulo (USP) mantêm uma página no Facebook (www.facebook.com/DossieSanfran) para expor problemas estruturais do edifício histórico onde funciona a Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 15 de abril de 2013