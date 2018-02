A lojinha do Metrô

FOTO: CLAYTON DE SOUZA/ ESTADÃO

Chinelos com o mapa do Metrô de São Paulo, camisetas estampadas com a placa verde da Estação Vila Madalena, pins com o símbolo da companhia. Inaugurada na última quarta-feira, 23, na Estação Consolação (Linha 2-Verde), a loja Street Closet traz produtos para fãs do transporte sobre trilhos – ou mesmo turistas que queiram levar um souvenir do Metrô para casa.

É a primeira loja a explorar itens assim dentro de uma estação. Em nota, o Metrô explica que a iniciativa adequa a companhia “ao mercado mundial de licenciamento de marcas de credibilidade, já adotado nos metrôs de Londres, Nova York, Tóquio e Madri”.

Ao longo desta quarta-feira, a loja esteve bem movimentada. “A curiosidade das pessoas é grande”, afirmou o proprietário Rogerio Ruiz. Antes, seu estabelecimento já comercializava itens referentes a São Paulo – mas apenas on-line. Pelo acordo firmado com o Metrô, 50% do espaço deve ser reservado a produtos com a marca. O restante pode ser explorado pelos itens que a empresa já vendia anteriormente. “Quero fazer uma homenagem a São Paulo, não só ao Metrô”, comentou ele.

Por enquanto, não são muitas as opções. Chinelos saem por R$ 36. Pins, por R$ 7,90. Uma caneca custa R$ 25. E há camisetas por R$ 39,90 e por R$ 55,90. “Mas quero aumentar (o número de produtos). Em breve teremos outros itens à venda”, prometeu Ruiz. Pelo acordo, o Metrô fica com 7% do valor arrecadado. Ruiz ainda paga à companhia uma aluguel pelo espaço físico da loja – ele não quis precisar o valor, mas é de cerca de R$ 400 mensais por metro quadrado.

Outros pontos de venda. A novidade é o espaço físico dentro da estação, mas não é a primeira vez que o Metrô tem itens com sua marca comercializados. As regras foram definidas pela companhia em março de 2012 e podem ser consultadas aqui. Em maio do ano passado, a SP Loves You foi a primeira empresa a comercializar capas de iPad, bolsas, nécessaires, chaveiros, pratos, canecas, bandejas, capas de chuva, camisetas e guarda-chuvas, tudo com a marca do Metrô.

A linha foi desenvolvida por um artista, a pedido da empresa. A SP Loves You não tem um espaço próprio – os produtos são repassados para lojas de produtos do tipo, que revendem ao público. “Agora estamos fazendo uma parceria com uma doceria que tem quiosques em estações paulistanas”, adiantou a proprietária da SP Loves You, Lucia Vigorito. “Ainda neste semestre, devemos estar presentes em seis estações.” Ela diz que está em fase de remodelação dos produtos comercializados com a estampa do Metrô.

Com opções do tipo, duas coisas são certas: a companhia começa a explorar uma nova fonte de renda e os turistas (ou apaixonados por Metrô) agora não precisam lamentar a falta de um souvenir.