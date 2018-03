A invenção do Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados no Brasil foi uma invenção paulistana. Em 1949, a fim de turbinar as vendas no então fraco mês de junho, o publicitário João Dória (1919-2000) teve uma sacada para promover a loja A Exposição Clipper, que funcionava no centro de São Paulo. No dia 12 daquele mês, a loja distribuiu presentes para centenas de casais apaixonados, sob o slogan “não é só com beijos que se prova o amor”. Nascia uma tradição.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 12 de junho de 2013