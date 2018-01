O Edifício Mendes Caldeira, no centro de São Paulo, entrou para a história em 1975: foi o primeiro da América Latina a ser implodido. O filminho acima, que mostra a operação, é um dos muitos referentes a São Paulo disponíveis no canal do YouTube da Associated Press, que botou no ar um incrível acervo de 550 mil vídeos.

