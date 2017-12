À imigração japonesa

Para marcar o mês da imigração japonesa ao Brasil – oficialmente, a primeira leva de nipônicos aportou por aqui em 18 de junho de 1908 –, a Cia. Fujima de Dança Kabuki apresenta uma série de espetáculos de danças clássicas e contemporâneas neste domingo (5). Serão cinco horas ininterruptas de apresentações – 40 peças de cerca de 4 minutos, coreografadas por um grupo de 50 dançarinos – a partir das 12h, no teatro da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa – Bukyo (R. São Joaquim, 381, Liberdade). O ingresso custa R$ 40. Com entrada gratuita, uma exposição paralela, no mesmo endereço, traz fotos e ilustrações que explicam os movimentos coreográficos. A mostra pode ser vista tanto no sábado (4) quanto no domingo (5), das 10h às 21h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.