A hora da Lapa

FOTO: DIVULGAÇÃO

Desde fevereiro, dois relógios de 6 m de diâmetro – que estão entre os maiores do País – chamam a atenção de quem trafega pela Lapa. Seus ponteiros, com iluminação LED, podem ser vistos de longe, principalmente à noite. Os relógios ficam no alto dos 17 andares de um prédio comercial, na Rua Roma, em frente a uma estação da CPTM e a um terminal rodoviário. A instalação foi bancada pela própria construtora – que não revela o custo.

A mesma empresa fez uma intervenção semelhante há 10 anos, em um prédio da Avenida Angélica. Na ocasião, houve um concurso para escolher um mural para ilustrar o empreendimento. Ganhou o artista Claudio Tozzi.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 8 de novembro de 2013

