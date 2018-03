A história da energia em SP

MEMÓRIA

Em cartaz até o dia 10, a exposição 140 Anos do Uso do Gás mostra a evolução da energia em São Paulo. São fotografias, jornais, revistas e mapas antigos, que ajudam o visitante a entender as transformações da cidades desde 1872, quando foi instalado o primeiro projeto de iluminação pública – com lampiões à base de carvão mineral.

A foto acima, de data desconhecida, mostra um bonde paulistano puxado por tração animal, provavelmente na Rua da Consolação.

Para conferir a mostra, que fica na sede da Comgás (Rua Capitão Faustino de Lima, 134, Brás), é preciso antes agendar pelo telefone (11) 3333-5600 ou pelo e-mail memoriadogas @energiaesaneamento.org.br. A entrada é grátis. Mais informações em www.energiaesaneamento.org.br.

A exposição foi organizada pela Fundação Energia e Saneamento, criada em 1998 para pesquisar, preservar e divulgar o patrimônio histórico e cultural do setor de energia e do saneamento ambiental.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de setembro de 2012

