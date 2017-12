A folia em números

OLHA SÓ…



FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADÃO

Mais de 5 mil pessoas trabalham na preparação dos desfiles de carnaval em São Paulo, de acordo com o Censo do Samba, divulgado pela SP Turis na última semana. Outros números chamam a atenção. Por exemplo: as escolas paulistanas ocupam 120 áreas da cidade, na grande maioria, terrenos públicos. Já no quesito competitividade, a maior agremiação é a Vai-Vai, com oito títulos. Atual campeã, a Mocidade Alegre ganhou cinco vezes. Na sequência do ranking, aparece a Rosas de Ouro, com quatro campeonatos.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 28 de fevereiro de 2014

