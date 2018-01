__________________________________________

É uma festa só de música da América do Sul, do Caribe e da África. Realizada aqui em São Paulo por dois músicos recifenses. E já teve uma edição na França. La Tabaquera comemora o quarto aniversário neste sábado (12), a partir das 23h, no Mundo Pensante (Rua 13 de Maio, 825, Bexiga, 5082-2657, R$ 20).