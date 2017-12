A festa do grafite

OLHA SÓ…



FOTO: NICOLE HEINIGER/ DIVULGAÇÃO

Vai ter DJ, escola de samba, sarau, show musical e a pintura do já tradicional mural – de 12 m por 7 m. Tudo para comemorar o Dia do Grafite, neste domingo (30), no Bexiga. A festa na rua é parte das ações do projeto ‘Ocupái Bixiga’, um movimento que pretende reforçar a vocação do bairro como polo de efervescência cultural.

Dia do Graffiti no Bixiga.

R. Treze de Maio, 70.

Dom. (30), 12h/21h. Grátis. Informações: http://oesta.do/1gY38Bl.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 28 de março de 2014

Tem Twitter? Siga o blog